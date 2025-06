V garaži hiše v Zagrebu ubiti dve osebi Primorske novice V garaži stanovanjske hiše v Zagrebu so v petek zvečer odjeknili streli, policija pa je ob prihodu na kraj dogodka našla trupli moškega in ženske s strelnimi ranami. Policisti sumijo, da je šlo za umor, za domnevnim storilcem so sprožili iskalno akcijo.

