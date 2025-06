Pred poletno sezono opozorila, da morje ni le vir užitka za ljudi, temveč življenjski prostor živali RTV Slovenija Poleti se število plovil in obiskovalcev na slovenski obali zelo poveča, kar vpliva tudi na morski ekosistem in živali. V društvu Morigenos in upravi za pomorstvo zato opozarjajo na pomen spoštljivega in odgovornega ravnanja na morju.

Sorodno Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Borut Pahor

Zoran Janković