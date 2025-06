Russell in Verstappen za prvo vrsto zasenčila favorite Sportal Na dirkališču Gilles Villeneuve v Montrealu bosta na nedeljski VN Kanade v prvi štartni vrsti George Russell in Max Verstappen. Favorizirana Oscar Piastri in Lando Norris sta bila na kvalifikacijah na tretjem in sedmem mestu. Napako je v hitrem krogu naredil Charles Leclerc in tako ostal na osmem mestu. Štart desete dirke letošnjega svetovnega prvenstva bo v nedeljo ob 20.00.

