Največja napaka pri izbiri sončne kreme (in kako jo preprečiti) Vizita.si Izbira prave kreme za sončenje je ključna za zaščito kože pred škodljivimi sončnimi žarki. Pomembno je razumeti SPF, ki varuje pred UVA in UVB žarki. Ne pozabite, da potrebujejo zaščito pred soncem vsi, ne glede na barvo kože. Redna uporaba kreme za sončenje pomaga preprečevati opekline in zmanjšuje tveganje za kožnega raka.

