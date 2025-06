Carrie Bradshaw: Včasih osovražena, danes ikona generacije Z 24ur.com Carrie Bradshaw je eden od glavnih likov serije Seks v mestu, ki je premiero na malih ekranih doživela leta 1998. Po 17 letih se je vrnila na zaslone z nadaljevanjem, ki so ga ustvarjalci poimenovali And Just Like That..., z njim pa obudila ikonično pisateljico kolumne o spolnem življenju Newyorčank, ki je sedaj še bolj priljubljena kot pred leti.

