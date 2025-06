Zapravljivost ne pride v poštev, Angleži bodo ponudili zelo malo 24ur.com Pred mlado slovensko reprezentanco je druga tekma na letošnjem evropskem prvenstvu. Po Nemčiji ji bo nasproti stala še ena zvezdniška zasedba. Angleži veljajo za najvrednejšo reprezentanco turnirja in branijo naslov izpred dveh let. "Ponudili nam bodo zelo malo," se kvalitete nasprotnika dobro zaveda selektor Andrej Razdrh. Prenos na Kanalu A in VOYO ob 17.45.

