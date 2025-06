Množica na srečanju planincev, predsednik pa tudi zaskrbljen Sportal Okrog 1.300 planincev iz vse Slovenije in zamejstva se je v soboto zbralo na dnevu slovenskih planincev na Jančah. Celodnevni planinski utrip so poleg druženja zaznamovali planinski pohodi, turnokolesarski izlet, plezanje na plezalnem stolpu, taborni ogenj, prikaz dela markacistov in gorskih reševalcev, varstvo gorske narave in druga doživetja za planince vseh generacij. Predsednik Planinske zveze...

