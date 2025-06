Piše: Peter Jančič (Spletni časopis) “Spomnite se samo bombardiranja Beograda.” Tako je z opozarjanjem na posredovanje Nata v Srbiji, ki ni bilo bombardiranje Beograda, vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec v četrtek napovedal, da bo glasoval proti resoluciji svoje vlade o povišanju denarja za obrambo na dva odstotka letos in na tri do leta 2030. Takšnih obljub so politiki z leve pot ...