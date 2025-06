Narobe svet: Na “Paradi ponosa” podpora Gazi, kjer je homoseksualnost kazniva, Hamas pa preganja istospolne osebe Nova24TV Včeraj je v Ljubljani potekala “Parada ponosa” LGBT+ skupnosti, ki si je v zadnjih letih prisvojila kar cel junij. Poleg običajnih neokusnosti, ki smo jih vajeni na tovrstnih dogodkih, pa so letos v oči zbodla tudi določena protislovja, kot sta podpora Palestini in izbira Jankovića za enega izmed glavnih govornikov. Na osrednjem dogodku parade, ki je potekal na Kongresnem trgu, so bili glavni govo ...

