Za konec napornega urnika še proti gostiteljem: "Ni enostavno, a poskušali bomo v težkih trenutkih vseeno uživati" Sportal Pred slovenskimi odbojkarji je le še zadnja tekma uvodnega turnirja lige narodov v Riu de Janeiru. Ob 15. uri se bodo zoperstavili gostiteljem Brazilcem in poskušali ostati neporaženi. To bo tretja tekma Slovencev v 37 urah. Za zdaj so poleg njih brez poraza le še Poljaki, ki se bodo ob 13. uri merili s Srbi, te vodi nekdanji selektor Slovencev Gheorghe Cretu.

