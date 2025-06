Pitje alkoholnih pijač med slovenskimi mladostniki nad mednarodnim povprečjem Primorske novice Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pred začetkom poletnih počitnic, s tem pa tudi zabav opozarja, da je pitje alkoholnih pijač med mladostniki pri nas še vedno nad mednarodnim povprečjem. Mladostniki so za škodljive učinke alkohola še posebej ranljivi, pri tem pa imajo ključni vpliv učitelji, starši in drugi odrasli, so izpostavili.

Sorodno







Omenjeni ACTA in SOPA Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Vladimir Prebilič

Robert Golob

Borut Pahor