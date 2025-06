Iz Bohinja prihajajo zaskrbljujoče vesti o skrivnostnih poginotjih hišnih ljubljenčkov. Trenutno še ni povsem jasno, kaj jih povzroča. “V Bohinju, na različnih lokacijah, so se v zadnjem tednu pojavile zastrupitve psov in mačk. Zastrupitev se lahko pokaže v različnih oblikah, najbolj dovzetni so mladi kužki. Če ste se kopali v Bohinjskem jezeru in opazite čudno obnašanje vašega ljubljenčka se obr ...