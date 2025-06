V Nigeriji v napadu na vas zažganih in ubitih najmanj 100 ljudi RTV Slovenija V napadu na vas Yelewata v nigerijski zvezni državi Benue, kjer že dalj časa prihaja do spopadov med kmeti in pastirji, je bilo v noči s petka na soboto ubitih najmanj sto ljudi. Več deset ljudi je poškodovanih, veliko pa jih še pogrešajo.

