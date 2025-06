V živo: Slovenci zapravljali priložnosti in izgubili še drugi niz Sportal Slovenski odbojkarji igrajo zadnjo tekmo uvodnega turnirja lige narodov v Riu de Janeiru, ob 15. uri proti gostiteljem Brazilcem. Poskušajo ostati neporaženi. To je tretja tekma Slovencev v 37 urah. Poleg njih so brez poraza le še Poljaki, ki so s 3:0 premagali Srbe, te vodi nekdanji selektor Slovencev Gheorghe Cretu. Prvi niz so s 25:19 dobili Brazilci, drugega pa z 29:27, pa so imeli Slovenci kar pet zaključnih žogic (vodili so s 24:21).

