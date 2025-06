Otroci princa Williama: Vesel očetovski dan, papa 24ur.com Družina princa Williama in princese Catherine ne obeležuje le materinskega, ampak tudi očetovski dan. Tega v Veliki Britaniji in v Ameriki praznujejo 15. junija, ob tej priložnosti pa so na uradnem profilu družine objavili fotografijo britanskega prestolonaslednika z vsemi tremi otroki in z njimi navdušili oboževalce.

