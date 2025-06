V samo nekaj urah trije množični pretepi na Gorenjskem RTV Slovenija Gorenjski policisti so v soboto zvečer in v noči na nedeljo obravnavali tri množične pretepe – v Žireh, na Jesenicah in na Bledu. V vseh treh primerih je del udeležencev do prihoda policije že zapustil kraj dogodka. V teku so tri policijske preiskave.

