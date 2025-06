Ovniček in Gaber do brona, za lovoriko nemški ekipi Sportal Rokometaši francoskega Nantesa so po zmagi proti španski Barceloni s 30:25 (14:9) osvojili tretje mesto na zaključnem turnirju evropske lige prvakov. Finalna tekma v Kölnu se igra ob 18. uri, za zmago pa se merita nemška Füchse Berlin in Magdeburg.

