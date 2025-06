Bebe Rexha obiskala Split in Hvar: Nikoli ne bom odšla! SiOL.net Ameriška pevka albanskih korenin že več dni dopustuje pri naših južnih sosedih, kamor so jo povabili kot glasbeno gostjo na poroki. Bila je že na Hvaru in v Splitu, nad katerima je tako navdušena, da se nikoli ne želi vrniti domov. "Nikoli ne bom odšla. Ne morete me prisiliti!" je v šali zapisala pod eno od objav.

