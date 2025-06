V živo: Slovenci mučijo Angleže, Sešlar skoraj zadel s škarjicami Sportal Nogometaši na evropskem prvenstvu do 21 let na Slovaškem so že v soboto začeli tekme drugega kroga. Najvišjo zmago je dosegla Portugalska, ki je s 5:0 premagala Poljsko. Španija, ki se je tako kot Italija že prebila v četrtfinale, je po preobratu strla Romunijo z 2:1, Francija pa z golom v sodnikovem dodatku Gruzijo s 3:2. Slovenija proti Angliji drugo tekmo na prvenstvu igra to nedeljo ob 18. uri v Nitri.

