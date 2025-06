V živo: Verstappen se brani, dvojna zmaga srebrne puščice? Sportal V zadnjih petih sezonah (2021 do 2025) je pred tem vrsto let šampionska Mercedesova ekipa dosegla samo dve dvojni zmagi: lani v Las Vegasu in leta 2022 v Interlagosu. Ji lahko uspe na letošnji VN Kanade v Montrealu? Dogajanje spremljamo v živo.

