PSG trikrat zabil Janu Oblaku, 10 golov Bayerna Sportal Mesec dni dolg nogometni ples v Ameriki, razširjeno Fifino klubsko svetovno prvenstvo, se je v soboto začelo z remijem Al Ahlyja in Interja iz Miamija (0:0). V nedeljo se je igrala prva poslastica prvenstva: evropski prvak PSG je s 3:0 premagal Atletico Madrid z Janom Oblakom med vratnicama. Pred tem so se merili nogometaši Bayerna iz Münchna in Aucklanda. Nemci so zmagali s kar 10:0, že ob polčasu je bilo 6:0.

