Javna tribuna o izzivih Slovenske družine v današnjem času bo danes ob 18. uri v PGD Postojna na Prečni ulici 6 v Postojni, so sporočili iz SLS. Na tribuni bodo sodelovali predsednica SLS Tina Bregant, Karmen Pahor iz klinike za splošno medicino, ortopedijo, ultrazvok in osteoporozo Gaia Med, postojnski župan Igor Marentič, pivški župan Robert Smrdelj ter politolog in politik Drago Čepar, so še sporočili iz SLS. C. Š.