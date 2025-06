Na Tirolskem strela usodna za tri planince RTV Slovenija Na Tirolskem na zahodu Avstrije so zaradi udara strele umrli trije planinci, ki so se odpravili na okoli 2600 metrov visoko goro Mittagspitze. Na poti jih je presenetila nevihta, zaradi česar so se odločili za sestop, vendar se niso vrnili v dolino.

