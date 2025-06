FOTO: Nesreča na Koroškem mostu, vozilo pristalo na strehi Lokalec.si Danes nekaj čez 11. uro smo prejeli obvestilo bralca, da je na Koroškem mostu prišlo do prometne nesreče, v kateri je osebno vozilo pristalo na strehi. Na kraju so gasilci in policisti. Promet je zaradi nesreče oviran, zato vozniki vozite previdno in strpno. Ve sledi.

