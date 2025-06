Združeni narodi zaradi zmanjšanja sredstev krčijo pomoč RTV Slovenija Združeni narodi so sporočili, da bodo zaradi največjega zmanjšanja sredstev doslej drastično skrčili načrtovano humanitarno pomoč po svetu. Največ pomoči so ukinile ZDA, ki so v blagajno doslej prispevale največ.

