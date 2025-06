Josip Iličić v Kopru, Portugalec in Olimpija vsak svojo pot Sportal Slovenski prvoligaši se že pripravljajo na novo sezono in še naprej kadrujejo. Josip Iličić je po pisanju Primorskih novic podpisal enoletno pogodbo s Koprom, Jorge Silva in Olimpija pa se odpravljata vsak svojo pot.

