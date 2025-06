Imate pametno uro ali zapestnico? Kaj še čakate? Te se očitno prodajajo za med. No, vsaj tako pravi poročilo raziskovalnega podjetja IDC, ki razkriva, da je v prvem četrtletju letošnjega leta Huawei zasedel prvo mesto na globalnem trgu pametnih ur in hkrati ohranil trdno rast ter vodilni položaj po obsegu prodaje na domačem, kitajskem trgu. Poleg tega je podjetje do 5. junija 2025 prodalo več kot ...