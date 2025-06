FIFA s poceni trikom napolnila tribune na tekmah klubskega SP 24ur.com V minulih tednih so na račun mednarodne nogometne zveze (Fifa) letele številne kritike v zvezi z organizacijo klubskega svetovnega prvenstva. Potem ko vstopnice niso šle v prodajo, so njihove cene močno upadle, v želji napolniti stadione so jih celo začeli ponujati po akciji "kupiš eno, dobiš pet", po poročanju nekaterih medijev pa naj bi njihova cena upadla celo pod pet evrov.

