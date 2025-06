Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi neurja z zemeljskimi plazovi med 5. in 7. majem Vlada RS Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport zbira ocene škode v gospodarstvu zaradi posledic neurij z zemeljskimi plazovi med 5. in 7. majem 2025 na območju prizadetih občin Preddvor, Železniki, Cerkno in Idrija. Rok za posredovanje ocen je 24. junij 2025.