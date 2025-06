Znano, kdo bo v novem mandatu podpredsednik SDS Demokracija Piše: C. R. Po majskem volilnem kongresu SDS se je minuli teden na konstitutivni seji sestal svet stranke. Člani so med drugim izvolili podpredsednike SDS za mandatno obdobje 2025-2029. Na funkciji ostajata dosedanja podpredsednika Aleš Hojs in Romana Tomc, vodjo poslancev SDS Jelko Godec pa bo na podpredsedniškem mestu zamenjal poslanec Zvone Černač. Članstvo največje opozicijske stranke je n

Sorodno