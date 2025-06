Teja Oblak: V klubu težko dobiš take posebne občutke, kot jih z igranjem za svojo državo RTV Slovenija "Že zelo dolgo igram za reprezentanco in res si želim, da bi naredile nekaj več. Če govorim zase, mislim, da bom težko še našla motivacijo za nadaljnje igranje, če nam to pač ne uspe," je v intervjuju za MMC dejala Teja Oblak.