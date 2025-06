Tir med Sežano in Divačo bo zaprt do četrtka Primorske novice Šest vagonov italijanskega prevoznika Inrail je v nedeljo popoldne iztirilo med Sežano in Divačo ter poškodovalo 400 metrov proge. Prelomljene pragove in zvite tirnice bodo zamenjali, tako da bi tir do četrtka zvečer uspeli popraviti. Škoda še ni znana, dogodek preiskujejo kar štiri komisije. Tovorni ...

