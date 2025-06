Oklahoma le še zmago oddaljena prvaka lige NBA Dnevnik Košarkarji Oklahoma City Thunder so v peti tekmi finala severnoameriške lige NBA premagali Indiano Pacers s 120:109. Oklahoma je po zmagi v domači dvorani prevzela vodstvo v zmagah s 3:2 in jo do prvega naslov pod zdajšnjim poimenovanjem ekipe loči

Sorodno



Omenjeni NBA Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Tadej Pogačar

Igor E. Bergant

Asta Vrečko

Jan Oblak