»Novi amfiteater ob novogoriškem SNG prinaša nov kulturni utrip v mesto in s tem tudi povezovanje narodov. Smo na meji in upam, da bomo s to pridobitvijo privabili veliko občinstva tudi iz sosednje Italije,« je pred slovesnim večernim odprtjem nove pridobitve s področja kulture, ki ga je mesto po treh desetletjih dočakalo ravno v letu EPK, zadovoljna poudarila direktorica SNG Nova Gorica, Mirjam D ...