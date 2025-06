Kulturni center Pekarna praznuje 31 let, še vedno trdna opora alternativi in skupnosti Lokalec.si Mariborski Kulturni center Pekarna v tem tednu obeležuje 31 let delovanja. Tudi letošnja obletnica poteka v duhu odprtosti, skupnosti in kulturne raznolikosti Deležni smo številnih brezplačnih dogodkov, ki javnosti predstavljajo raznolike programe tega samoniklega prostora, obenem pa opozarjajo na njegov pomen za lokalno skupnost in družbo. “Smo protiutež potrošništvu in turbo kapitalizmu,” poudar ...

