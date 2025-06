Benfica in Boca Juniors remizirali, Flamengo do polnega izkupička 24ur.com Nogometaši brazilskega Flamenga so zmagovito začeli klubsko svetovno prvenstvo v ZDA. Brazilci so v Philadelphii z 2:0 premagali tunizijski Esperance iz Tunisa. Na drugi sinočnji tekmi sta se argentinska Boca Juniors in portugalska Benfica razšli z neodločenim izidom 2:2.

