Skupina United Group, vodilni ponudnik telekomunikacij in medijev v jugovzhodni Evropi, je napovedala korenite spremembe v vodstvu, ki so del strateške preusmeritve na evropske trge. Dragan Šolak, ustanovitelj skupine, in Victoriya Boklag, dosedanja izvršna direktorica, zapuščata svoji vlogi, na mesto izvršnega direktorja pa stopa Stan Miller z Liborjem Vončino kot namestnikom. Imenovanje nove ...