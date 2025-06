Nadškofijska karitas Maribor že več kot 35 let aktivno sodeluje pri prevzemu, skladiščenju in razdeljevanju donirane hrane, ki je namenjena socialno ogroženim družinam in posameznikom. Program »Donirana hrana« presega zgolj transfer materialne pomoči; je kontinuirana socialnovarstvena storitev, ki uporabnikom poleg hrane nudi tudi podporo prek individualnega svetovanja in strokovnih stikov, da lah ...