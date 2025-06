Na zunanji meji Hrvaške so začele delovati skupne tristranske patrulje slovenske, hrvaške in italijanske policije Lokalec.si Včeraj, 16. junija 2025, so na zunanji meji Hrvaške začele delovati skupne tristranske patrulje slovenske, hrvaške in italijanske policije. Ta oblika sodelovanja pomeni pomemben korak pri poglabljanju regionalnega policijskega povezovanja v skupnem prizadevanju za večjo varnost in zaščito zunanjih meja Evropske unije. Namen tristranskih patrulj je okrepitev skupnega nadzora zunanje schengenske me ...

