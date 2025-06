Po avtocesti peljal v nasprotno smer in oplazil več vozil 24ur.com Policija je obravnavala 78-letnega voznika, ki je na priključku Kozina zapeljal v napačno smer na avtocesto, oplazil nasproti vozeči avto, nato obrnil in sicer nadaljeval vožnjo v pravilni smeri, a ob tem oplazil še dve vozili. Izsledili so ga na Obali, čaka ga kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje.

Sorodno