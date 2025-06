Škofje pozvali Američane h kritiki Trumpove migracijske politike Družina

Predsednik Ameriške škofovske konference Timothy C. Broglio je v ponedeljek rojake pozval, naj ne molčijo ob ostrih politikah predsednika Donalda Trumpa do priseljencev, saj po njegovem »množične aretacije in izgoni predstavljajo globoko družbeno krizo, pred katero ne more biti tiho noben človek dobre volje«.

Sorodno Omenjeni Donald Trump Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Robert Golob

Anže Logar

Josip Iličić