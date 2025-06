NK Domžale začel priprave na novo sezono domžalec.si Po zaključku pretekle sezone, v kateri so si Domžalčani zagotovili obstanek v Prvi ligi Telemach, se v klubu že ozirajo proti novim izzivom. Nogometaši NK Domžale so se včeraj znova zbrali na prvem treningu pred začetkom priprav, strokovni štab pa je ob tej priložnosti razkril tudi razpored pripravljalnih tekem. V pripravljalnem obdobju bodo odigrali pet tekem, in sicer proti ekipam iz Slovenije, ...

Sorodno