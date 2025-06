V Istri odpravljajo posledice včerajšnjega neurja Primorski dnevnik V hrvaški Istri danes odpravljajo posledice hudega ponedeljkovega neurja. Močan veter, ki so ga spremljale padavine, je ruval drevesa in povzročil obsežno materialno škodo. V neurju je bilo ranjenih več ljudi, en človek je v kritičnem stanju, poročajo hrvaški mediji. Neurje je Istrsko županijo zajelo okoli 19. ure. Najhujše so bile razmere v Rovinju. V kampih Amarin in Porton Biondi je veter ruval ...

Sorodno



























Omenjeni Hrvaška

Rovinj Najbolj brano Osebe dneva Asta Vrečko

Tadej Pogačar

Robert Golob

Aleksandra Pivec

Anže Logar