Aleksandra Pivec in Turistično-gostinska zbornica priznali krivdo pri goljufiji na škodo EU-ja RTV Slovenija Nekdanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in Turistično-gostinska zbornica Slovenije sta v povezavi s projektom Sript priznali krivdo za pomoč pri goljufiji in za goljufijo na škodo EU-ja. Pivec bo morala plačati 10. 000 evrov kazni.

Sorodno