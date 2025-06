Brad Pitt, dirkači formule 1 in Lindsey Vonn na rdeči preprogi #video Sportal Dirkači formule 1 so se po nedeljski dirki v Montrealu zbrali še v New Yorku na svetovni predpremieri težko pričakovanega filma Formula 1. V glavni vlogi nastopa Brad Pitt, kot producent in svetovalec je sodeloval sedemkratni prvak Lewis Hamilton.

