Vizualni spomin slovenstva: oblikovanja Jožeta Brumna in zakoncev Skalar bo hranil NUK RTV Slovenija NUK je pridobil arhive grafičnih oblikovalcev Jožeta Brumna in zakoncev Skalar, ki so oblikovali pomembne simbole blagovnih znamk, knjižnih zbirk in celostne grafične podobe tako nekdanje Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani kot Ljubljanske banke.