Samozavestni, a previdni: Napaka bi bila, da bi razmišljali o gol razliki 24ur.com Že res, da se bo moralo marsikaj poklopiti, a mlada slovenska reprezentanca je pred zadnjim krogom skupinskega dela Eura še vedno v igri za četrtfinale, kar bi bila nadgradnja že tako zgodovinskega uspeha. Za preboj med oseb bo potrebna (visoka) zmaga nad Češko in ugoden razplet derbija med Nemci in Angleži. Selektor Andrej Razdrh vlogo favorita prepušča Čehom in pravi, da o gol razliki ne razmiš...

