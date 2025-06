Ubežniku Simmonsu tretja etapa, Gregoire zadržal skupno vodstvo Sportal Po tretji etapi kolesarske dirke po Švici ni prišlo do sprememb v skupnem seštevku. Vodstvo je obdržal Francoz Romain Gregoire (Groupama-FDJ), ki je v cilj 144 kilometrov dolge preizkušnje od Aaraua do Heidna prišel četrti, 18 sekund za osamljenim ubežnikom, Američanom Quinnom Simmonsom, kolesarjem ekipe Lidl-Trek. Slovenskih predstavnikov Mateja Mohoriča in Gal Glivarja ni bilo v ospredju.

