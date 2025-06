Asta Vrečko: “Vsako odprtje kulturnega prizorišča je praznik” Primorske novice Torkovo neurje iz kulturnega središča Nove Gorice niso pregnala množice radovednih obiskovalcev, ki so, polni želje po kulturnih doživetjih, opremljeni z dežniki in - kot je na podelitvi primorskih gledaliških nagrad dejala državna sekretarka na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar - “najboljšimi čevlji” prikorakali v nov zunanji amfiteater SNG Nova Gorica.

Sorodno