Piše: Vančo K. Tegov Večji del sosesk iranske prestolnice zapadejo v srhljivo zloveščo tišino. Medtem ko si Izrael in Iran izmenjujeta udarce že peti dan zapored, so posamezni deli iranske prestolnice padli v srhljivo tišino, poroča DPA. Teheran, ki je običajno poln življenja in vrveža, zdaj spominja na mesto duhov, ki ga preplavljajo napetosti, strah in negotovost, ki so se še okrepili, potem ...